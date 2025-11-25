توضيح امني حول الحافلة التي جُرفت بالسيول في الزرقاء

12:14 م

الوكيل الإخباري- اكد مصدر امني ان الحافلة التي ظهرت في فيديو وجُرفت بالسيول في محافظة الزرقاء فارغة لا يوجد بها اية ركاب . اضافة اعلان

