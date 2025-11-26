المساعد للإدارة والقوى البشرية يتابع ندوة النقد الذاتي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري- تابع المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الأربعاء، في فندق القوات المسلحة، فعاليات ندوة النقد الذاتي رقم (2) للسنة التدريبية 2025، بحضور مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وأكّد مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أن هذه الندوة تأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر، وتحديث الإمكانات والمتطلبات اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية مثلى لطلبة التعليم الجامعي والمكرمة الملكية السامية ومدارس الثقافة العسكرية، ما يسهم في إعداد أفراد مسلحين بالعلم قادرين على المشاركة في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أهمية مراجعة مراحل التطوير في مجالات التنظيم وأساليب التدريس، بما يواكب مستجدات العملية التعليمية ومتطلبات العصر.