"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية

05:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755286 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقررها المهندس عامر الحديدي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، محاور استراتيجية الوزارة سياساتها العامة، ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





وقال المهندس الحديدي، إن الاجتماع جاء لدور الوزارة المحوري في الحماية الاجتماعية، بهدف الاطلاع على استراتيجية الوزارة وسياساتها من خلال محاور تلك الاستراتيجية والبرامج المنفذة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي.



من جانبها، قدمت الوزيرة بني مصطفى عرضاً شمل أبرز ملامح استراتيجية الوزارة لعام 2025-2033، مبينة أن الاستراتيجية أعدت بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وأوضحت أن الاستراتيجية تضمنت محاور "كرامة، تمكين، فرصة، صمود"، بهدف التوسع في نطاق الشمول، التي يقوم بها صندوق المعونة الوطنية وتقديم الخدمات المجتمعية والرعاية لفاقدي السند الأسري، وتمكين الأسر في المشاريع من خلال برنامج التشغيل الوطني ونقلها من الاعتماد لمرحلة الإنتاج، بالإضافة للاستجابة للصدمات والتحديات المناخية.

