حماس تطالب الوسطاء بالضغط لوقف خروق الاحتلال

صرحت حركة المقاوة الإسلامية (حماس) بأن تسليم جثمان أسير إسرائيلي أمس الثلاثاء يأتي ضمن التزام الحركة بإنهاء مسار التبادل. وطالبت الوسطاء مقابل التزامها بالضغط لوقف خروق الاحتلال.
الأربعاء، 26-11-2025 12:40 م
صرحت حركة المقاوة الإسلامية (حماس) بأن تسليم جثمان أسير إسرائيلي أمس الثلاثاء يأتي ضمن التزام الحركة بإنهاء مسار التبادل.


وطالبت الوسطاء مقابل التزامها بالضغط لوقف خروق الاحتلال.
 
 
