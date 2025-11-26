حماس تطالب الوسطاء بالضغط لوقف خروق الاحتلال

12:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755245 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرحت حركة المقاوة الإسلامية (حماس) بأن تسليم جثمان أسير إسرائيلي أمس الثلاثاء يأتي ضمن التزام الحركة بإنهاء مسار التبادل. اضافة اعلان





وطالبت الوسطاء مقابل التزامها بالضغط لوقف خروق الاحتلال.