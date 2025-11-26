حماس تطالب الوسطاء بالضغط لوقف خروق الاحتلال

وطالبت الوسطاء مقابل التزامها بالضغط لوقف خروق الاحتلال.
أخبار متعلقة
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف الاحتلال شرق خان يونس
الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى مخيم نور شمس
الأونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للشتاء
غوتيريش: الشعب الفلسطيني يحق له العيش بكرامة وتقرير مصيره
وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من التهدئة
جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية
قصف مدفعي في جباليا وإطلاق نار برفح