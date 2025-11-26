الأربعاء 2025-11-26 06:40 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 26-11-2025 04:08 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤليتها إذ تم رصدها ومتابعتها من قبل مرتبات المنطقة وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
