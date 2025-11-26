كيا PV5 تفوز بجائزة «فان الدولية لعام 2026»

-تكريم وأول ظهور: أول فان كهربائي بالكامل من كيا PV5 تحصد جائزة فان الدولية (2026 International Van of the Year) المرموقة في هذا القطاع

-تم اختيارها بالإجماع من قبل 26 صحفيًا رائدًا في مجال السيارات التجارية حول العالم

-أول فان كهربائي آسيوي وأول طراز كوري يفوز بجائزة أفضل فان للعام على مستوى العالم

-تكريم عالمي للسيارة لابتكارها التكنولوجي وكفاءتها التشغيلية ومستويات السلامة المتقدمة والأداء البيئي المتميز



الوكيل الإخباري- حازت فان كيا PV5 الكهربائية بالكامل على جائزة «فان الدولية لعام 2026» (IVOTY)، لتصبح أول فان كوري وكهربائي في آسيا ينال هذا التكريم العالمي الرفيع في القطاع. وجاء هذا التكريم الذي جرى خلال معرض SOLUTRANS 2025 في مدينة ليون الفرنسية، بعد تصويت 26 من أبرز الصحفيين في قطاع السيارات التجارية على مستوى العالم بالإجماع لمنح هذه الجائزة لفان كيا PV5.



ما أهمية جائزة IVOTY؟



تأسست جائزة IVOTY عام 1992، وتعتبر الجائزة العالمية الأكثر موثوقية في قطاع السيارات التجارية الخفيفة. ويتم اختيار الفائزين بناءً على:

• الابتكار التكنولوجي

• الكفاءة التشغيلية

• السلامة

• الأداء البيئي

وجاء فوز PV5 بالجائزة بعد أن تفوقت على ستة متنافسين آخرين، مسجلة بذلك نجاحًا متميزًا، إذ تعد هذه المرة الثانية التي تحقق فيها علامة تجارية آسيوية هذا الإنجاز في تاريخ الجائزة الممتد على مدار 34 عامًا.

وفي هذا الإطار قال جارلاث سوييني، رئيس لجنة تحكيم جائزة فان الدولية: "تهانينا لشركة كيا لفوزها بجائزة IVOTY المرموقة في نسختها الرابعة والثلاثين. ترسي فان كيا PV5 الكهربائي بالكامل معيارًا جديدًا للابتكار والكفاءة والقدرات الشاملة في قطاع السيارات التجارية الخفيفة. فهي تجمع بين الأداء الخالي من الانبعاثات والتنوع والعملية، معيدة تعريف ما يمكن أن تتوقعه الشركات من أداء فان حديث. لطالما حظيت سيارات كيا بجوائز مرموقة، والآن، يضيف قسم الحافلات بالشركة انجازًا قويًا آخر".

كيف تعزز PV5 ريادة كيا في قطاع التنقل الكهربائي؟



تعتمد PV5 على الزخم الذي حققته كيا في مجال المركبات الكهربائية، والذي توج بفوز EV6 وEV9 بلقبي "سيارة العالم للعام". ومع ظهورها لأول مرة، توسّع كيا رؤيتها للتنقل المستدام لتشمل قطاع السيارات التجارية.



وعن هذا يقول هو سونغ سونغ، الرئيس التنفيذي لكيا: "لطالما كانت كيا في طليعة الابتكار في مجال السيارات الكهربائية، وتأتي PV5 لتجسّد هذه الريادة بوضوح داخل قطاع الحافلات التجارية. قد قمنا بتطوير PV5 استنادًا إلى الاستماع بعناية لاحتياجات عملائنا التجاريين، مع التركيز على إنشاء فان عملية للغاية ومتميزة بأسلوب كيا الحديث والمتقن من حيث التصميم والوظائف. علاوة على ذلك، تقدم PV5 ابتكارًا في عملية إنتاج السيارات التجارية الخفيفة التقليدية من خلال نظام تصنيع متكامل يتيح تطوير الإنتاج على نحو مستدام. ويمثل حصول PV5 على لقب فان الدولية للعام في ظهورها الأول شرف استثنائي. ويعزز اعتقادنا بأن كيا قادرة على إعادة تعريف هذا القطاع ومواصلة تشكيل مستقبل التنقل الذكي والمستدام والكهربائي للشركات حول العالم".



كيف صُممت فان PV5 لتلبية متطلبات الاستخدامات الواقعية؟



تُعد PV5 أول فان تجاري كهربائي خفيف (eLCV) من كيا، والنموذج الأساسي لمجموعة الفان متعددة الاستخدامات (PBV). وصُممت لتحقيق الكفاءة والأداء المستدام وأعلى درجات المرونة في الاستخدام.

أهم مميزات الأداء:



•منصة الخدمة المعيارية الكهربائية العالمية (E-GMP.S).



•مدى قيادة كهربائي بالكامل (WLTP - معيار مدى القيادة الأوروبي): حتى 416 كم (لفئة الشحن الطويل) / 412 كم (لفئة ركاب بخمسة مقاعد)



•شحن سريع DC من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة

•حمولة قصوى: تصل إلى 790 كجم

•حامل لقب "أطول مسافة تقطعها فان كهربائي خفيف بأقصى حمولة بشحنة واحدة" من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بإنجاز بلغ 693.38 كم

وتتيح ثلاثة خيارات للبطارية - 43.3 كيلوواط/ساعة، 51.5 كيلوواط/ساعة، 71.2 كيلوواط/ساعة – مما يتيح للمشغلين اختيار المدى والتكلفة بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم. كما يسهم انخفاض ارتفاع منصة الدخول، والأرضية المسطحة في الفان إضافة إلى نقاط التثبيت المدمجة في تسهيل عملية التحميل والتجهيز.



لماذا جعلت كيا احتياجات العملاء محور تطوير PV5؟



تم تطوير PV5 وفق عمليات أخذت في اعتبارها دراسة موسعة لاحتياجات العملاء. فقد تعاونت كيا مع شركات الخدمات اللوجستية، ومشغلي التوصيل، ومديري الأساطيل، ومزودي خدمات التنقل لضمان تلبية السيارة لمتطلبات الواقع العملي من حيث بيئة العمل، وكفاءة التحميل، وصولًا إلى أدوات التشغيل الرقمية وسهولة الصيانة.



وعن هذا يقول سانجداي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المركبات المتعددة الاستخدامات (PBV) في شركة كيا: "في عام ٢٠٢٢، أطلقت كيا قسمًا خاصًا بالمركبات متعددة الاستخدامات بهدف إعادة تعريف سوق المركبات التجارية الخفيفة (LCV) من خلال الابتكار، وهو جوهر ما تقدمه كيا دائمًا. وتُجسد كيا PV5 هذه الرؤية، كما يؤكد حصولنا على جائزة "أفضل فان دولي للعام" مع أول طراز من مركبات PBV لدينا أننا نسير في الاتجاه الصحيح حيث طُوّرت PV5 بالاستماع الفعّال لآراء العملاء، وصُممت كل تفصيلة بعناية لتلبية احتياجات الأعمال الواقعية. تُمثّل هذه الجائزة إنجازًا هامًا، لكن لا تزال رحلتنا لتقديم قيمة مجدية لعملائنا مستمرة مع توسعنا في مجموعة مركبات PBV".

ما التالي لطراز PV5 ولعائلة مركبات PBV من كيا؟



تتوفر PV5 الآن في أوروبا بفئتي الشحن الطويل والركاب (5 مقاعد). واعتبارًا من عام 2026، ستقوم كيا بتوسيع المجموعة لتشمل:

•كابينة الشاسيه

•شحن قياسي (L1H1)

•سقف مرتفع (L2H2)

وستعزز الطرازات المستقبلية — ومن بينها PV7 وPV9 الأكبر حجمًا — طموح كيا لبناء منظومة PBV متكاملة من الجيل التالي لخدمة الأعمال حول العالم.