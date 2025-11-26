التنفيذ القضائي : على هؤلاء مراجعتنا فورًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام أن وصول رسالة (SMS) إلى صاحب المركبة يشير إلى وجود طلب قضائي يستوجب المراجعة الفورية.

اضافة اعلان



وأضافت الإدارة أنه سيتم، عقب الإشعار، تفعيل الحجز القضائي الإلكتروني على المركبة، ما يعني أن أي مشاهدة أو إيقاف لها سيؤدي إلى ضبطها وحجزها وفقًا لأحكام القانون.