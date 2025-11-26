التنفيذ القضائي : على هؤلاء مراجعتنا فورًا

وأضافت الإدارة أنه سيتم، عقب الإشعار، تفعيل الحجز القضائي الإلكتروني على المركبة، ما يعني أن أي مشاهدة أو إيقاف لها سيؤدي إلى ضبطها وحجزها وفقًا لأحكام القانون.
ودعت الإدارة أصحاب المركبات إلى الإسراع في تصويب أوضاعهم القانونية لتجنّب الحجز الميداني.
