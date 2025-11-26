زين شريكاً استراتيجياً للمؤتمر الدولي "التميّز المؤسسي في بيئة يقودها الذكاء الاصطناعي" في البتراء

01:58 م

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن، ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، رعايتها كـ شريك استراتيجي للمؤتمر الدولي "التميّز المؤسسي في بيئة يقودها الذكاء الاصطناعيExAI'25"، الذي احتضنته مدينة البتراء الوردية على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر الحسان، بتنظيم من شركة "ZeeDimension" وشركة "سيبال" للدراسات والاستشارات، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، وبمشاركة واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمتحدثين من داخل الأردن وخارجه.



وجاء انعقاد المؤتمر الذي افتتحته وزير الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي مندوبة عن رئيس الوزراء، بهدف تعزيز جاهزية المؤسسات للتحوّل المؤسسي الذكي وتحقيق التميز التنافسي عبر التكامل بين البيانات المؤسسية وأدوات التحول الرقمي والممارسات الذكية، حيث ركّزت فعالياته على استعراض تطبيقات حديثة ونماذج مؤسسية عالمية ناجحة، إلى جانب مناقشة سُبل بناء قدرات القادة وصنّاع القرار على فهم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والتحسين المؤسسي، وتمكين المؤسسات من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستراتيجي، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاستثمار في اقتصاد التميز الذكي، وبناء مؤسسات مرنة وقائمة على البيانات.

وجاءت مشاركة زين من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) عبر جناح خاص ضمّ شركتين ناشئتين من الشركات التي تحتضنها المنصة، واللتان تعملان في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهما (Avancer) و (Skids)، حيث عرضتا الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدّمها كل منهما والقائمة على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تلبية احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث زارت البلبيسي الجناح واطلعت على أبرز المشاريع والحلول التي تقدمها الشركتان، واستمعت إلى شرح مفصّل حول نماذج أعمالهما والتطبيقات التي تسهم في دعم مسار التحول الرقمي في المملكة.

وشهد المؤتمر جلسة حوارية هامة قدّمها رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Replit العالمية، تحت عنوان "AI, Builders, and the Next $1B Companies"، حيث تناول مستقبل المؤسسات والشركات في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور المطوّرين وروّاد التكنولوجيا في بناء الجيل القادم من الشركات المليارية، مؤكداً أهمية تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التغيّرات.

وتأتي رعاية زين لهذا المؤتمر في إطار دورها الريادي في دعم مسارات التحول الرقمي، وتعزيز تبنّي أحدث التقنيات في بيئة الأعمال والمؤسسات، وضمن جهودها المستمرة في دعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار في المملكة، من خلال تمكين الشركات الناشئة الأردنية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في أبرز الفعاليات المتخصصة إقليمياً، بما يسهم في توسيع حضورها وتطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.