توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- إشارة إلى ما يتم تداوله بشأن توجه المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإطلاق تطبيق لشراء الأدوية بسعر تفضيلي من الصيدليات.





وحرصًا من المؤسسة على ضمان توفر العلاج للمرضى بشكل عادل، توضح المؤسسة إنه لاحقًا لاعتماد تعليمات برنامج دعم المرضى Patient Access program لسنة 2020 والمنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن المؤسسة تسعى إلى توسيع مظلة برنامج دعم المرضى Patient access program ليشمل أكبر عدد ممكن من الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة وادوية السرطان.



وأضافت المؤسسة أنه سيتم خلال العام المقبل إطلاق برنامج لضمان التطبيق الأمثل لبرنامج دعم المرضى Patient access program والاستفادة منه.