الأربعاء 2025-11-26 06:41 م
 

وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية

ت
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 26-11-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل خالد البكار أن توجه الوزارة لرفد سوق العمل بالعمالة المهنية الماهرة من خلال تدريب الشباب في معاهد التدريب المهني.اضافة اعلان


وقال البكار خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لن تعتمد التدريب المهني قصير الأمد، بل التدريب لمدة سنتين من أجل تخريج فنيين مؤهلين يمتلكون مهارات وهذا يضاهي شهادة الدبلوم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل عالميا.

وأشار البكار إلى أن الكثير من فرص العمل الحالية قد لا تكون موجودة في المستقبل، وقد يجري استحداث فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة من بينها في قطاعات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا وتحليل البيانات وغيرها.

وبيّن أن عدد العمالة الوافدة المخالفة في الأردن سواء أكانت تعود لعاملات منازل أو عمالة تسربت من قطاعات محددة إلى سوق العمل تتراوح بين 38-40 ألفا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

8 أطعمة يجب تجنبها لتفادي تساقط الشعر

المرأة والجمال 8 أطعمة يجب تجنبها لتفادي تساقط الشعر

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها لعام 2026

مصر والجزائر .. شراكة استراتيجية تلامس أعلى مستوياتها عبر التاريخ

عربي ودولي مصر والجزائر .. شراكة استراتيجية تلامس أعلى مستوياتها عبر التاريخ

ت

أخبار محلية وزير العمل: نحارب الواسطة ومبالغة بالحديث عن الرشوة

ت

أخبار محلية وزير العمل: حصر كافة الوظائف على جدول التشكيلات للعام المقبل لوظيفة مفتش العمل

افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة

أخبار محلية افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة

ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أخبار محلية ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة



 
 





الأكثر مشاهدة