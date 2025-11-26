وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية

وقال البكار خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لن تعتمد التدريب المهني قصير الأمد، بل التدريب لمدة سنتين من أجل تخريج فنيين مؤهلين يمتلكون مهارات وهذا يضاهي شهادة الدبلوم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل عالميا.
وأشار البكار إلى أن الكثير من فرص العمل الحالية قد لا تكون موجودة في المستقبل، وقد يجري استحداث فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة من بينها في قطاعات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا وتحليل البيانات وغيرها.
وبيّن أن عدد العمالة الوافدة المخالفة في الأردن سواء أكانت تعود لعاملات منازل أو عمالة تسربت من قطاعات محددة إلى سوق العمل تتراوح بين 38-40 ألفا.
