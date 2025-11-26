استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف الاحتلال شرق خان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال لمحيط مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

