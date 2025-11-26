الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف الاحتلال شرق خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال لمحيط مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة الف
الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال لمحيط مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

 
 
