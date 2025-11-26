العيسوي: التحديث السياسي والاقتصادي مشروع وطني متكامل بقيادة الملك

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من شباب وشابات لواء الكورة، ووفدًا من ملتقى ديوان عشائر النعيم في شمال المملكة.



وأكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى بيت الأردنيين جميعًا، ومنارة للعدل والكرامة والانفتاح والحكمة، ومكانًا يجتمع فيه أبناء الوطن على المحبة والانتماء، مشيرًا إلى أن الأردن ينهض اليوم بسواعد أبنائه ووعي شبابه وإيمانهم المطلق بقيادتهم الهاشمية الحكيمة.



وأشار إلى أن خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح أعمال مجلس الأمة، شكّل محطة وطنية تعيد تعريف قوة الدولة الأردنية، مبينًا أن الخطاب حمل رسالة جوهرية بعث بها قائد ملهم لا يهاب إلا الله، يستند إلى شعب وفيّ يلتف حول قيادته بثقة وإيمان راسخين.



وأوضح العيسوي أن خطاب العرش قدّم للعالم سرّ قوة الأردن وشجاعة قيادته، وأن صمود المملكة في مواجهة الأزمات على مدى عقود لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة إرادة وطنية صلبة، وعقيدة تلاحم تجعل الأردني شريكًا وحاميًا ودرعًا لوطنه وقائده.

اضافة اعلان