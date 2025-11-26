العيسوي: التحديث السياسي والاقتصادي مشروع وطني متكامل بقيادة الملك

وأكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى بيت الأردنيين جميعًا، ومنارة للعدل والكرامة والانفتاح والحكمة، ومكانًا يجتمع فيه أبناء الوطن على المحبة والانتماء، مشيرًا إلى أن الأردن ينهض اليوم بسواعد أبنائه ووعي شبابه وإيمانهم المطلق بقيادتهم الهاشمية الحكيمة.
وأشار إلى أن خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح أعمال مجلس الأمة، شكّل محطة وطنية تعيد تعريف قوة الدولة الأردنية، مبينًا أن الخطاب حمل رسالة جوهرية بعث بها قائد ملهم لا يهاب إلا الله، يستند إلى شعب وفيّ يلتف حول قيادته بثقة وإيمان راسخين.
وأوضح العيسوي أن خطاب العرش قدّم للعالم سرّ قوة الأردن وشجاعة قيادته، وأن صمود المملكة في مواجهة الأزمات على مدى عقود لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة إرادة وطنية صلبة، وعقيدة تلاحم تجعل الأردني شريكًا وحاميًا ودرعًا لوطنه وقائده.
وأشاروا إلى أن الأردن سيبقى أولاً بقيادته الهاشمية ووعي أبنائه وهمة شبابه، وأن الشباب يشكّلون طاقة متجددة لإبراز صورة الأردن الحقيقية، ونقل مواقف جلالته وجهوده على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتصدي لكل محاولات النيل من أمنه واستقراره.
وثمّنوا مسيرة التحديث والتطوير الشامل، السياسية والاقتصادية والإدارية، التي يقودها جلالة الملك، مؤكدين أن هذه المسيرة ليست خياراً عابراً بل نهجاً مستقبلياً يضمن رفعة الوطن واستدامة إنجازاته.
