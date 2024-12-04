اتفاقية لتأسيس مقر للاتحاد العربي للذهب والمجوهرات في الأردن

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مقر للاتحاد في الأردن من أجل تعزيز الشراكة وتطوير برامج التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات وصناعتها.
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