 
الأربعاء 2024-12-04 01:45 م
 

اتفاقية لتأسيس مقر للاتحاد العربي للذهب والمجوهرات في الأردن

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الأربعاء، 04-12-2024 12:32 م
الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، ورئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات، نايف عوض العنزي، يوم أمس، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات، الذي يعمل ضمن الاتِّحادات العربيَّة النَّوعيَّة المتخصِّصة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصاديَّة العربيَّة، والذي أنشأته جامعة الدول العربية. اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مقر للاتحاد في الأردن من أجل تعزيز الشراكة وتطوير برامج التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات وصناعتها.
 
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