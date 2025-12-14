مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف

08:15 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مبادرة كريمة من سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين لتوزيع الكنافة على الجماهير الأردنية والسعودية والعربية المتواجدة في سوق واقف، قبيل المواجهة الأخوية المرتقبة بين المنتخبات. اضافة اعلان





وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح الأخوّة والمحبة بين الجماهير، وإضفاء جو من الفرح والمشاركة الجماهيرية قبل انطلاق المباراة.

