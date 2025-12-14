الأحد 2025-12-14 09:35 م

مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف

مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
الأحد، 14-12-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت مبادرة كريمة من سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين لتوزيع الكنافة على الجماهير الأردنية والسعودية والعربية المتواجدة في سوق واقف، قبيل المواجهة الأخوية المرتقبة بين المنتخبات. اضافة اعلان


وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح الأخوّة والمحبة بين الجماهير، وإضفاء جو من الفرح والمشاركة الجماهيرية قبل انطلاق المباراة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"

أخبار محلية نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"

ل

أخبار محلية حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة

الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام

c

أخبار محلية جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني

سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

عربي ودولي سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان

أخبار محلية وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان

ب

عربي ودولي قديروف يضع شرطين لترشحه لانتخابات الشيشان 2026

مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف

أخبار محلية مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف



 






الأكثر مشاهدة