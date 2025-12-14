قديروف يضع شرطين لترشحه لانتخابات الشيشان 2026

الوكيل الإخباري- صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بأنه سيخوض الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية في عام 2026، بشرطين، "ترشيح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعم الشعب له".



جاء ذلك خلال خطاب مباشر أجراه قديروف يوم الأحد مع سكان المنطقة، حيث قال: "سأخوض الانتخابات إذا رشحني الرئيس ودعمني الشعب. وإلا، إذا سُئلت، فقد سئمت من هذه السلطة وخدمة الشعب. أعتقد أن القوى الجديدة، والأشخاص الجدد سيكونون أكثر إثارة للاهتمام، وسيكون الوضع أفضل إذا كان هناك آخرون".

اضافة اعلان



وأضاف قديروف في معرض حديثه عن مساره: "وإلا، فنحن على طريق أحمد حاجي، ولم نبتعد عنه، وحتى نهاية حياتي سأكون على هذا الطريق." في إشارة إلى والده، أحمد قديروف، الرئيس الأول للشيشان.



وكان تولى رمضان قديروف منصب رئيس جمهورية الشيشان رسميًا في 5 أبريل 2007، ثم أصبح رئيسا للجمهورية في سبتمبر 2010 بعد تعديل المسمى الوظيفي.



وكانت آخر انتخابات رئاسية في الشيشان عام 2021، حيث حصل قديروف، وفقا للجنة الانتخابية المركزية الروسية، على تأييد 99.7% من الناخبين.



يذكر أن قديروف كان قد أعلن في يوليو 2023 عن استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة للجمهورية، المقرر إجراؤها في عام 2026.