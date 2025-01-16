اختتام دورة أصدقاء الأمن العام في مديرية صحة الزرقاء

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الخميس فعاليات دورة "أصدقاء الأمن العام" التي نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية صحة محافظة الزرقاء، بحضور مدير الصحة الدكتور خالد عبد الفتاح، ورئيس شعبة الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام المقدم وصفي الدهني، ومدير دائرة الإفتاء في الزرقاء فضيلة الشيخ هشام ناصير، والرائد محمد القرعان رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الوسط، والنقيب سطام عبيدات رئيس فرع الشرطة المجتمعية، وعدد من ضباط الشرطة المجتمعية في الزرقاء.

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