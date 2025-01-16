اختتام دورة أصدقاء الأمن العام في مديرية صحة الزرقاء

وأكد الدكتور عبد الفتاح، أهمية هذه الدورات النوعية التي تهدف إلى تمكين العاملين في القطاع الصحي من اكتساب معارف ومهارات جديدة تسهم في تحسين حياتهم المهنية والشخصية، ليكونوا عوناً لرجل الأمن العام في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية.
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