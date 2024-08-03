اختتام "سيمبوزيومي" الرسم والنحت الدوليين ضمن جرش 38

ولفتت النجار في حفل الختام الذي حضره المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي وسفير دولة الكويت في الأردن حمد المري وضيفة المهرجان وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى إعادة موضعة مهرجان جرش للثقافة والفنون كمهرجان ثقافي فني من الطراز الأول .
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