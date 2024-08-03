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اختتام "سيمبوزيومي" الرسم والنحت الدوليين ضمن جرش 38

صورة من حفل الختام
صورة من حفل الختام




 

السبت، 03-08-2024 12:40 م

 الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على دور الجامعة الأردنية، في حمل رسالة الوطن الأردني والأمة العربية من خلال دورها العلمي والبحثي الأكاديمي في مختلف صنوف العلوم، وكذلك دورها في الاهتمام ورعاية الإبداع والفن والثقافة.

 

جاء ذلك خلال حضورها حفل اختتام سيمبوزيوم الرسم الدولي، وسيمبوزيوم النحت الدولي في موسمه الأول، والذي رعاه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في فضاءات كلية الفنون والتصميم بالجامعة.


ولفتت النجار في حفل الختام الذي حضره المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي وسفير دولة الكويت في الأردن حمد المري وضيفة المهرجان وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى إعادة موضعة مهرجان جرش للثقافة والفنون كمهرجان ثقافي فني من الطراز الأول .

 

 

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