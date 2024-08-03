اختتام "سيمبوزيومي" الرسم والنحت الدوليين ضمن جرش 38

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على دور الجامعة الأردنية، في حمل رسالة الوطن الأردني والأمة العربية من خلال دورها العلمي والبحثي الأكاديمي في مختلف صنوف العلوم، وكذلك دورها في الاهتمام ورعاية الإبداع والفن والثقافة.

جاء ذلك خلال حضورها حفل اختتام سيمبوزيوم الرسم الدولي، وسيمبوزيوم النحت الدولي في موسمه الأول، والذي رعاه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في فضاءات كلية الفنون والتصميم بالجامعة.