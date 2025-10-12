الإثنين 2025-10-13 12:44 ص
 

الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات الأسرى بموعد الإفراج عن أبنائهم

الأحد، 12-10-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ رسميا عائلات الأسرى الإسرائيليين بموعد الإفراج عن أبنائهم، والذي سيتم على دفعتين تبدأ أولاهما في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأشار الموقع إلى أن الجيش طلب من العائلات القدوم إلى قاعدة "ريعيم" العسكرية عند الساعة السابعة والنصف صباحا، استعدادا لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.

 
 
