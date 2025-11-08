السبت 2025-11-08 04:22 م
 

العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

جانب من القمة
 
السبت، 08-11-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري- شاركت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، في حفل اختتام أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة على مدى 3 أيام.

وجاءت القمة، التي شاركت العين ياغي في جلساتها، بمشاركة أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول، من بينهم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، و170 ممثلاً على المستوى الوزاري، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت.


وجرى خلال القمة إعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، والسياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع، بهدف بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة.


وحددت القمة 15 هدفاً لتعزيز التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، تحت عنوان "نداء من أجل العمل"، كما أكد البيان الختامي للقمة الالتزام الدولي بتحقيق المساواة الاجتماعية، وبتنفيذ سياسات تركز على الإنسان قبل الاقتصاد.

 
 
