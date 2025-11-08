العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- شاركت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، في حفل اختتام أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة على مدى 3 أيام.

وجاءت القمة، التي شاركت العين ياغي في جلساتها، بمشاركة أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول، من بينهم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، و170 ممثلاً على المستوى الوزاري، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت.



وجرى خلال القمة إعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، والسياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع، بهدف بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة.