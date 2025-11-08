إسرائيل تستهدف خان يونس وقطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الطيران الإسرائيلي شنّ 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع تحليق منخفض للطيران المسيّر فوق أجواء المدينة.
كما شهدت مناطق شمال شرق خان يونس عملية نسف ضخمة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.
هذا ونفذت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارة جوية استهدفت شرقيّ مدينة غزة، بينما حلق الطيران الإسرائيلي المسيّر على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط القطاع.
وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث سُجّل أكثر من 198 خرقًا، في ظل استمرار الحصار وقيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي سياق الخروقات الإسرائيلية كشف مسؤولون أمريكيون سابقون لوكالة "رويترز" أنّ الاستخبارات الأمريكية عثرت على تحذيرات لمحامين عسكريين إسرائيليين من وجود أدلة على جرائم حرب في غزة.
