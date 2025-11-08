السبت 2025-11-08 07:47 م
 

إسرائيل تستهدف خان يونس وقطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

إسرائيل تستهدف خان يونس وقطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
إسرائيل تستهدف خان يونس وقطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
 
السبت، 08-11-2025 04:46 م
الوكيل الإخباري-   شنّت إسرائيل صباح اليوم السبت سلسلة غارات على مناطق شرقي خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، فيما استمرّت عمليات النسف في عدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.اضافة اعلان


وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الطيران الإسرائيلي شنّ 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع تحليق منخفض للطيران المسيّر فوق أجواء المدينة.

كما شهدت مناطق شمال شرق خان يونس عملية نسف ضخمة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

هذا ونفذت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارة جوية استهدفت شرقيّ مدينة غزة، بينما حلق الطيران الإسرائيلي المسيّر على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث سُجّل أكثر من 198 خرقًا، في ظل استمرار الحصار وقيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية كشف مسؤولون أمريكيون سابقون لوكالة "رويترز" أنّ الاستخبارات الأمريكية عثرت على تحذيرات لمحامين عسكريين إسرائيليين من وجود أدلة على جرائم حرب في غزة.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح

فلسطين القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

بايدن: الرمز المثالي لرئاسة ترامب هو "كرة الهدم"

عربي ودولي بايدن: الرمز المثالي لرئاسة ترامب هو "كرة الهدم"

لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية

عربي ودولي لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية

أعضاء اتحاد الكرة الأيرلندي يوافقون على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل

عربي ودولي أعضاء اتحاد الكرة الأيرلندي يوافقون على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل

سوريا: القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد في اللاذقية

عربي ودولي سوريا: القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد في اللاذقية

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق



 
 





الأكثر مشاهدة