ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

الخميس، 06-11-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً طفيفاً اليوم الخميس، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وارتفع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً بين الأردنيين بمقدار 20 قرشاً، ليسجل سعر البيع 81.600 ديناراً للغرام، مقابل 78.200 ديناراً للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_112025617447952359379.jpg
 
 
