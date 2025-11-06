ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

وارتفع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً بين الأردنيين بمقدار 20 قرشاً، ليسجل سعر البيع 81.600 ديناراً للغرام، مقابل 78.200 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على الذهب.. والأسعار تعود لمناطق مغرية للشراء
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن الخميس
-
وفد من غرفة تبوك يزور مرافق اقتصادية في العقبة
-
شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
جمعية البنوك: الاقتصاد الأردني يتمتع بثقة دولية عالية