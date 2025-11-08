السبت 2025-11-08 07:46 م
 

"النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، اليوم السبت، وفداً من طلبة برنامج الماجستير في (الحوكمة ومكافحة الفساد) من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

ويأتي اللقاء الذي حضره مدير مديرية الشؤون القانونية في الهيئة الدكتور مهند أبو مراد مدرس مساق (الرقمنة ومكافحة الفساد)، ومديرة وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة سهير الديك، ومدير مديرية الدعم الرقمي المهندس ينال المجالي، ضمن إطار التعرف على الجوانب العملية والتطبيقية لأوجه استخدامات تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية المختلفة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة.


وأكد حجازي خلال اللقاء، أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية المختلفة في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد ضمن مساق مادة الرقمنة ومكافحة الفساد.


وأوضح أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هما جهد مشترك تنهض به جميع المؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع بجميع شرائحهم، ما يحقق ممارسات فضلى ونتائج إيجابية على المستوى الوطني وتنعكس على التقييم الدولي.


ودعا حجازي الطلبة إلى التواصل المستمر مع الهيئة وتقديم المقترحات والأفكار الإبداعية التي تصب في تحقيق غايات الهيئة ورسالتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.


وقدم الدكتور مهند أبو مراد و المهندس ينال المجالي، شرحاً تفصيليا حول أهمية الرقمنة ودور التكنولوجيا والأدوات الرقمية المختلفة التي تستخدمها الهيئة في تعزيز الامتثال بمعايير النزاهة الوطنية ومؤشر النزاهة الوطني، إلى جانب مهام وواجبات مديرية الدعم الرقمي في الهيئة في تنفيذ المشاريع والبرامج التكنولوجية والرقمية المختلفة، ومن ضمنها برامج التحول الرقمي والربط الإلكتروني وتبسيط الإجراءات وإنشاء منصات للإبلاغ عن شبهات الفساد.


وفي ختام اللقاء نظمت الهيئة جولة تعريفية للطلبة زاروا خلالها مختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي في الهيئة، واستمعوا إلى شرح مفصل من المهندسين المعنيين، حول الأجهزة والبرامج المتطورة المستخدمة، وتعرفوا على مهامه ودوره في التعامل مع الأدلة الرقمية وتسريع عمليات التحقيق والتحري بقضايا الفساد التي تنظر بها الهيئة.

 
 
