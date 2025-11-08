المعايطة: لا ديمقراطية بلا تعددية .. والأحزاب أساس التغيير

04:48 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة إنّ التعددية السياسية شرطٌ لاستمرار العملية الديمقراطية، مؤكداً أن الهيئة معنيّة بتقديم كل ما يلزم للأحزاب السياسية، في سبيل بناء قدرات كوادرها في مختلف المجالات، وفقاً لما يتيح لها القانون ودون التدخّل في صلب عملها. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايته اختتام المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج المعهد السياسي للأحزاب؛ والذي جاء كأحد برامج الهيئة في تعزيز قدرات الأحزاب السياسية، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.



وأضاف المعايطة أنّ الأردن مستمر في عملية التحديث السياسي تنفيذاً لرؤية الدولة الأردنية ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وأشار المعايطة إلى ضرورة وجود أحزاب سياسية تستمد سياستها من الواقع وتحافظ على استقرار الوطن وتضمن وحدته، ومنح الشباب الفرصة الحقيقية للقيام بدور فاعل في عملية التغيير.



بدوره، تحدّث السيد بشار الخطيب، ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية، عن أهمية التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعم برنامج الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.



وشمل هذا التدريب، الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أيلول الماضي وحتى شهر تشرين ثاني، ستة برامج تدريبية استمرّ كل برنامج منها مدة أربعة أيام. واستهدف من خلاله الفئة الشبابية في الأحزاب ما دون سن 35 عاماً، وبمشاركة أكثر من 35 شاباً وشابة من مختلف الأحزاب السياسية، حيث تضمن البرنامج المواضيع التالية:



النظرية السياسية والديمقراطية

القانون والديمقراطية

الشباب والأحزاب والحوكمة

الاقتصاد السياسي

التواصل السياسي

الأنظمة الانتخابية



وذلك على أيدي مجموعة من الخبراء والمدربين الأردنيين في المجالات المذكورة.



وفي الختام قام المعايطة بتوزيع الشهادات على المشاركين.