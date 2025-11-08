أشغال جرش تغلق جزءا من طريق السياحة – القيروان للصيانة

04:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753035 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش، عن إغلاقٍ جزئي للشارع الممتد من إشارة السياحة ولغاية دوار القيروان، اعتبارًا من مساء اليوم السبت، لاستكمال أعمال الصيانة ضمن مشروع الخلطة الأسفلتية. اضافة اعلان





وقالت مديرة أشغال جرش، المهندسة إخلاص الخشاشنة، إن الإغلاق يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ويستمر حتى السابعة من صباح الأحد، ومن السابعة مساء الأحد حتى السابعة صباح الاثنين المقبل.



وبيّنت أن حركة السير ستحوَّل خلال فترة الإغلاق إلى شارع السوق التجاري، داعيةً المواطنين إلى تجنّب استخدام الطريق المغلق، حرصًا على السلامة العامة، وضمان انسيابية تنفيذ الأعمال ضمن العطاء الخاص بصيانة الطريق من إشارة مركز زوار جرش وحتى دوار القيروان، ومنه حتى إشارة المجمع.

