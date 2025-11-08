"سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى

تحفيز وتمكين المبدعين عبر فرص ومكافآت نوعية
ويستقطب "Galaxy Circle" صناع المحتوى الطموحين دون سن الثلاثين من رواة القصص والمؤثرين والمبتكرين في عالم المحتوى، ممن يمتلكون الشغف والطموح لترك بصمة متفردة، ويُعدّ فرصة مميّزة لتحويل أفكار المؤثرين الإبداعية إلى واقع.
وسيحصل المشاركون الذين يتم اختيارهم على أحدث أجهزة "Galaxy" القابلة للطي، والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخصائص استثنائية، لابتكار محتوى إبداعي فريد.
ويحتفي البرنامج بالإبداع في كل مراحله، فمن خلال باقة متكاملة من الحوافز المرتبطة بمستوى المشاركة والأداء، يهدف البرنامج إلى تشجيع المبدعين على تجاوز الحدود التقليدية واستكشاف آفاق جديدة من الابتكار. كما يتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من ورش عمل حصرية، وجلسات إرشاد وتوجيه مع خبراء في المجال، إلى جانب انتشار إقليمي واسع عبر قنوات "سامسونج" على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، وتوسيع نطاق حضورهم، وإتاحة المجال أمامهم للتألق.
وقال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "يمثل هذا البرنامج فرصة ثمينة لكل صانع محتوى يسعى إلى الارتقاء بموهبته وصقلها وترك بصمته على الساحة العالمية. فمن خلال الاستفادة من أحدث أجهزة "Galaxy"، والحصول على إرشاد من نخبة من روّاد القطاع، ومنصة تتيح عرض أعمالهم أمام جمهور واسع، يقدّم برنامج "Galaxy Circle" تجربة استثنائية تتيح انطلاق الأفكار الجريئة والرؤى الجديدة إلى الحياة."
منصّة الانطلاق نحو العالمية
وأبرمت سامسونج شراكة مع "ميتا" للاستفادة من خبراتها ضمن منظومة صُنّاع المحتوى عبر ثلاثة محاور رئيسية:
استقطاب صنّاع المحتوى: تتولى "ميتا" تحديد واستقطاب المواهب البارزة، بالاعتماد على شبكتها الواسعة لاختيار أفضل الكفاءات.
ورشة تدريبية: تستضيف "ميتا" ورشة تدريب حضورية في مكاتبها، تتضمن تدريباً عملياً وأفضل الممارسات وإستراتيجيات مُصمّمة خصيصاً لإنتاج المحتوى للمشاركين المختارين.
استشارات محتوى: عقب الورشة، تقدّم "ميتا" استشارات مستمرة تتضمن ملاحظات بنّاءة وتوصيات، لضمان مواءمة المخرجات النهائية مع معايير علامة سامسونج وأهداف الحملة.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين صنّاع المحتوى، والارتقاء بجودة الحملات، وتعزيز أثر البرنامج وفاعليته.
وقال آلان مايني، رئيس قطاع الصناعات في "ميتا": "نلتزم في "ميتا" بتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع سامسونج ضمن برنامج Galaxy Circle، نوفّر للمبدعين الأدوات والإرشاد والفرص التي تتيح لهم تطوير قدراتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.
ويعتمد البرنامج نهجاً قائماً على التحفيز المرحلي لتشجيع المشاركين على تحقيق التقدّم في مختلف مراحل البرنامج، بما يعزّز مسيرتهم الإبداعية ويمنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني. ويُرحّب "Galaxy Circle" بجميع صنّاع المحتوى من مستخدمي أجهزة "Galaxy" والمشاركين في النسخة السابقة من البرنامج.
ويمكن للراغبين في الانضمام التقدّم بطلباتهم عبر الرابط التالي Samsung.com للبدء في رحلة فريدة لبناء إرث من الإبداع.
تطبّق الشروط والأحكام.
حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط news.samsung.com .
