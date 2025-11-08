"سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع "ميتا"، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "Galaxy Circle" المخصص لدعم صنّاع المحتوى في المنطقة للارتقاء بمهاراتهم إلى آفاق جديدة، عبر الاستفادة من أحدث أجهزة "Galaxy" وتقنيات "ميتا" المتطورة، إلى جانب منحهم فرصة حصرية لحضور فعاليات Galaxy Unpacked 2026، أحد أبرز الأحداث العالمية التي تنظّمها "سامسونج" سنوياً للكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية.

تحفيز وتمكين المبدعين عبر فرص ومكافآت نوعية

ويستقطب "Galaxy Circle" صناع المحتوى الطموحين دون سن الثلاثين من رواة القصص والمؤثرين والمبتكرين في عالم المحتوى، ممن يمتلكون الشغف والطموح لترك بصمة متفردة، ويُعدّ فرصة مميّزة لتحويل أفكار المؤثرين الإبداعية إلى واقع.



وسيحصل المشاركون الذين يتم اختيارهم على أحدث أجهزة "Galaxy" القابلة للطي، والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخصائص استثنائية، لابتكار محتوى إبداعي فريد.



ويحتفي البرنامج بالإبداع في كل مراحله، فمن خلال باقة متكاملة من الحوافز المرتبطة بمستوى المشاركة والأداء، يهدف البرنامج إلى تشجيع المبدعين على تجاوز الحدود التقليدية واستكشاف آفاق جديدة من الابتكار. كما يتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من ورش عمل حصرية، وجلسات إرشاد وتوجيه مع خبراء في المجال، إلى جانب انتشار إقليمي واسع عبر قنوات "سامسونج" على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، وتوسيع نطاق حضورهم، وإتاحة المجال أمامهم للتألق.



وقال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "يمثل هذا البرنامج فرصة ثمينة لكل صانع محتوى يسعى إلى الارتقاء بموهبته وصقلها وترك بصمته على الساحة العالمية. فمن خلال الاستفادة من أحدث أجهزة "Galaxy"، والحصول على إرشاد من نخبة من روّاد القطاع، ومنصة تتيح عرض أعمالهم أمام جمهور واسع، يقدّم برنامج "Galaxy Circle" تجربة استثنائية تتيح انطلاق الأفكار الجريئة والرؤى الجديدة إلى الحياة."



منصّة الانطلاق نحو العالمية

وأبرمت سامسونج شراكة مع "ميتا" للاستفادة من خبراتها ضمن منظومة صُنّاع المحتوى عبر ثلاثة محاور رئيسية:



استقطاب صنّاع المحتوى: تتولى "ميتا" تحديد واستقطاب المواهب البارزة، بالاعتماد على شبكتها الواسعة لاختيار أفضل الكفاءات.



ورشة تدريبية: تستضيف "ميتا" ورشة تدريب حضورية في مكاتبها، تتضمن تدريباً عملياً وأفضل الممارسات وإستراتيجيات مُصمّمة خصيصاً لإنتاج المحتوى للمشاركين المختارين.



استشارات محتوى: عقب الورشة، تقدّم "ميتا" استشارات مستمرة تتضمن ملاحظات بنّاءة وتوصيات، لضمان مواءمة المخرجات النهائية مع معايير علامة سامسونج وأهداف الحملة.



وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين صنّاع المحتوى، والارتقاء بجودة الحملات، وتعزيز أثر البرنامج وفاعليته.



وقال آلان مايني، رئيس قطاع الصناعات في "ميتا": "نلتزم في "ميتا" بتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع سامسونج ضمن برنامج Galaxy Circle، نوفّر للمبدعين الأدوات والإرشاد والفرص التي تتيح لهم تطوير قدراتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور. وبالعمل معاً، نُسهم في نُسهم في ترسيخ منظومة متكاملة يزدهر فيها الإبداع والابتكار".

وسيشمل البرنامج جائزة كبرى استثنائية، تتمثّل في تذكرة ذهبية لحضور فعالية "Galaxy Unpacked 2026"، وهو أكبر حدث عالمي تنظّمه "سامسونج" سنوياً للكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم الأجهزة الذكية. كما سيُتاح للفائزين خوض تجربة فريدة يعيشون من خلالها مستقبل التكنولوجيا المحمولة عن قرب، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام العالمية وكبار صنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.



ويعتمد البرنامج نهجاً قائماً على التحفيز المرحلي لتشجيع المشاركين على تحقيق التقدّم في مختلف مراحل البرنامج، بما يعزّز مسيرتهم الإبداعية ويمنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني. ويُرحّب "Galaxy Circle" بجميع صنّاع المحتوى من مستخدمي أجهزة "Galaxy" والمشاركين في النسخة السابقة من البرنامج.



ويمكن للراغبين في الانضمام التقدّم بطلباتهم عبر الرابط التالي Samsung.com للبدء في رحلة فريدة لبناء إرث من الإبداع.



