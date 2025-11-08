"أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن القمة، التي شارك فيها رئيس لجنة البلدية محمد أبو عليم، ومدير وحدة التراث المعماري أحمد العظامات، هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن والبلديات لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتبادل الخبرات حول الحلول المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والنقل وإدارة الموارد.
وأضافت إلى أن مشاركة بلدية أم الجمال مثلت فرصة مهمة لعرض تجربتها الريادية في دمج مفاهيم الاستدامة والمناخ مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري.
وأكد أبو عليم، أن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور أم الجمال على الخريطة الدولية كبلدية رائدة في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات مع مدن العالم في مواجهة التحديات المناخية.
وقال إن هذه المشاركة تأتي ضمن رؤية البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الهوية التراثية، وتحسين نوعية الحياة في المجتمع المحلي من خلال مشاريع متكاملة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية والخدمات المجتمعية.
