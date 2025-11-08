"أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

الوكيل الإخباري- شاركت بلدية أم الجمال في قمة رؤساء البلديات العالمية (C40) ومنتدى القادة المحليين 2025، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن القمة، التي شارك فيها رئيس لجنة البلدية محمد أبو عليم، ومدير وحدة التراث المعماري أحمد العظامات، هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن والبلديات لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتبادل الخبرات حول الحلول المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والنقل وإدارة الموارد.



وأضافت إلى أن مشاركة بلدية أم الجمال مثلت فرصة مهمة لعرض تجربتها الريادية في دمج مفاهيم الاستدامة والمناخ مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري.



وأكد أبو عليم، أن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور أم الجمال على الخريطة الدولية كبلدية رائدة في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات مع مدن العالم في مواجهة التحديات المناخية.