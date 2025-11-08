الأردن على موعد مع الأمطار في هذا الموعد

08:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752969 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة قد تتأثر بحالة مطرية مع نهاية الأسبوع المقبل، وذلك تبعًا لحركة الكتل الهوائية في المنطقة. اضافة اعلان





وأوضحت الأرصاد الجوية، أن نسب الهطول المطري منذ بداية الموسم الحال (منذ نهاية أيلول وحتى الآن) ما تزال متدنية جدًا، إذ تراوحت بين 1 و2% فقط من المعدل العام، مشيرة إلى أن بعض المناطق لم تسجل أي هطولات حتى اللحظة.



وبيّنت أن الموسم الماضي 2024 كان ضعيفًا أيضًا، حيث بلغت كميات الأمطار المتراكمة ما بين 40 و45% من المعدل السنوي المعتاد، لافتة إلى أن التغيرات المناخية العالمية تسهم في ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، وهو ما ينعكس على المناخ المحلي ويؤدي إلى تغيّر في توقيت وكميات الأمطار.



وأضافت أن الموسم المطري الفعلي في الأردن عادة ما يبدأ في شهر كانون الأول (ديسمبر)، وأن التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأشهر المقبلة قد تكون دون المعدل العام من حيث كميات الهطول، مع بقاء الأمل بتحسّن الأداء المطري تدريجيًا مع دخول فصل الشتاء.



واختتمت الأرصاد بالتأكيد على أن التفاؤل لا يزال قائمًا، إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس نهاية الأسبوع المقبل، ما قد يشير إلى بداية النشاط الفعلي للموسم الشتوي في المملكة.



