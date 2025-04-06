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ارتفاع صادرات غرفة صناعة إربد بنسبة 33% خلال آذار الماضي

غرفة صناعة إربد
غرفة صناعة إربد
 
الأحد، 06-04-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-    بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر آذار الماضي نحو 89.3 مليون دولار، مقارنة بـ67.2 مليون دولار للشهر نفسه من عام 2024، بزيادة نسبتها 33 بالمئة.

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وأظهر تقرير الغرفة، الصادر اليوم الأحد، أن عدد شهادات المنشأ بلغ 1069 شهادة خلال آذار الماضي، مقارنة بـ1119 شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.


وبيّن التقرير أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على صدارته بين القطاعات التصديرية، بقيمة صادرات بلغت 79.06 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.67 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.63 مليون دولار.

 
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