ارتفاع صادرات غرفة صناعة إربد بنسبة 33% خلال آذار الماضي

وأظهر تقرير الغرفة، الصادر اليوم الأحد، أن عدد شهادات المنشأ بلغ 1069 شهادة خلال آذار الماضي، مقارنة بـ1119 شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.
وبيّن التقرير أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على صدارته بين القطاعات التصديرية، بقيمة صادرات بلغت 79.06 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.67 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.63 مليون دولار.
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