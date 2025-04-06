ارتفاع صادرات غرفة صناعة إربد بنسبة 33% خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر آذار الماضي نحو 89.3 مليون دولار، مقارنة بـ67.2 مليون دولار للشهر نفسه من عام 2024، بزيادة نسبتها 33 بالمئة.

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وأظهر تقرير الغرفة، الصادر اليوم الأحد، أن عدد شهادات المنشأ بلغ 1069 شهادة خلال آذار الماضي، مقارنة بـ1119 شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.