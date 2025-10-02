استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

10:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب محمد علي يوسف شتية (37 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب شتية قرب بيت عور الفوقا، واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .



وكانت قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة، قرب قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن صوت إطلاق نار كثيف سمع في محيط الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على أراضي المواطنين عند مدخل القرية.

