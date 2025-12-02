تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 300 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة تقريبا.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 59.49 دولار للبرميل الواحد.
