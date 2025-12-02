الثلاثاء 2025-12-02 01:04 ص

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الثلاثاء، 02-12-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-    تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الاثنين، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 300 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة تقريبا.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 59.49 دولار للبرميل الواحد.
 
 


