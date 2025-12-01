اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

10:20 م

الوكيل الإخباري- أفادت مواقع إخبارية فلسطينية باندلاع مواجهات في بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة وشبان فلسطينيين تصدوا لها.





وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المواطنين خلال تلك المواجهات.



