اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المواطنين خلال تلك المواجهات.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون
-
الجيش الإسرائيلي: نعاني نقصا بنحو 1300 ضابط بكل الوحدات القتالية
-
الاحتلال يقتحم مدينة طوباس شمالي الضفة ويفرض حظر التجول
-
3 مصابين في اعتداء للاحتلال الإسرائيلي شرق طوباس
-
تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح
-
إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة
-
غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تمامًا