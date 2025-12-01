الإثنين 2025-12-01 11:11 م

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة
الإثنين، 01-12-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مواقع إخبارية فلسطينية باندلاع مواجهات في بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة وشبان فلسطينيين تصدوا لها.اضافة اعلان


وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المواطنين خلال تلك المواجهات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

عربي ودولي "الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

الكرملين .. أرشيفية

عربي ودولي موسكو تتهم أوروبا بالاستعداد لمواجهة عسكرية مباشرة

ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها

أخبار محلية ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها

السعودية تقدّم دعماً يبلغ 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

عربي ودولي السعودية تقدّم دعماً يبلغ 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

فلسطين اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

واشنطن تدعو قادة الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك لبناء خط غاز مع كرواتيا

عربي ودولي واشنطن تدعو قادة الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك لبناء خط غاز مع كرواتيا

ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

أخبار محلية ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

"الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه



 
 





الأكثر مشاهدة