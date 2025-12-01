"الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

11:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755847 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أول إرشاداتها بشأن استخدام فئة جديدة من أدوية إنقاص الوزن تعرف باسم (جي ل بي-1) GLP1، ما يمثل تحولا كبيرا في سياسات المنظمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة. اضافة اعلان





وبحسب المنظمة الأممية، يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من السمنة، والتي ارتبطت بـ 3.7 مليون حالة وفاة في عام 2024، محذرة من أن عدم اتخاذ إجراءات أكثر حزما، قد يؤدي إلى مضاعفة عدد الأشخاص المتضررين بالسمنة بحلول عام 2030، ما يضع ضغوطا هائلة على النظم الصحية ويدفع الخسائر الاقتصادية العالمية إلى ما يقدر بـ3 تريليونات دولار سنويا.



وقال مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السمنة "تمثل تحديا صحيا عالميا رئيسيا، مشيرا إلى أن الإرشادات الجديدة تقر بأن السمنة مرض مزمن يمكن علاجه برعاية شاملة مدى الحياة.



ولفت إلى أن الأدوية وحدها لن تحل هذه الأزمة الصحية العالمية، يمكن لعلاجات GLP-1 أن تساعد الملايين على التغلب على السمنة والحد من الأضرار المرتبطة بها.



تم نسخ الرابط





