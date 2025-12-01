"الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

وبحسب المنظمة الأممية، يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من السمنة، والتي ارتبطت بـ 3.7 مليون حالة وفاة في عام 2024، محذرة من أن عدم اتخاذ إجراءات أكثر حزما، قد يؤدي إلى مضاعفة عدد الأشخاص المتضررين بالسمنة بحلول عام 2030، ما يضع ضغوطا هائلة على النظم الصحية ويدفع الخسائر الاقتصادية العالمية إلى ما يقدر بـ3 تريليونات دولار سنويا.
وقال مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السمنة "تمثل تحديا صحيا عالميا رئيسيا، مشيرا إلى أن الإرشادات الجديدة تقر بأن السمنة مرض مزمن يمكن علاجه برعاية شاملة مدى الحياة.
ولفت إلى أن الأدوية وحدها لن تحل هذه الأزمة الصحية العالمية، يمكن لعلاجات GLP-1 أن تساعد الملايين على التغلب على السمنة والحد من الأضرار المرتبطة بها.
