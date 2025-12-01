الثلاثاء 2025-12-02 01:04 ص

فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل

الإثنين، 01-12-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ورود أنباء عن وقوع عملية دهس بالقرب من مفرق يهودا جنوب مدينة الخليل، مشيراً إلى أن قواته هرعت إلى موقع الحادث على الفور.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات عسكرية وأمنية بدأت عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة بحثاً عن منفّذ العملية، فيما تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

وتداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو قالت إنه يوثق موقع عملية الدهس، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن تفاصيل إضافية حول الحادث.
 
 


من موقع عملية الدهس

فلسطين فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل

