فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات عسكرية وأمنية بدأت عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة بحثاً عن منفّذ العملية، فيما تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.
وتداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو قالت إنه يوثق موقع عملية الدهس، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن تفاصيل إضافية حول الحادث.
عملية دهس قرب منطقة فرش الهوا بالخليل#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/MbzNdVglfC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 1, 2025
