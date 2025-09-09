اصابة خطيرة اثر تدهور مركبة في عمان

09:28 ص

الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم التعامل أمس مع تدهور مركبة في منطقة شفا بدران، نتج عنه إصابة بالغة لسائقها غير المُرخص. اضافة اعلان

