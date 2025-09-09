اصابة خطيرة اثر تدهور مركبة في عمان

-
-
تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف
-
الأشغال تنجز مشروع طريق الجفر – مناجم الشيدية بطول 3 كم
-
الامن العام : وفاة سيدة بحادث دهس على الطريق الصحراوي
-
الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل
-
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الاثنين 22 أيلول
-
الامن يكشف سبب الكثافة المرورية في نفق الدوار الخامس
-
الأغذية العالمي: 17 مليون دولار سنويا لبرنامج التغذية المدرسية في الأردن
-
انقلاب مركبة يتسبب بأزمة سير قرب الدوار الرابع