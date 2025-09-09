الثلاثاء 2025-09-09 10:36 ص
 

اصابة خطيرة اثر تدهور مركبة في عمان

الدفاع المدني
الثلاثاء، 09-09-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم التعامل أمس مع تدهور مركبة في منطقة شفا بدران، نتج عنه إصابة بالغة لسائقها غير المُرخص. اضافة اعلان
 
 
