السبت 2025-10-25 07:37 م
 

جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

السبت، 25-10-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   استضافت جامعة جدارا اليوم السبت، ملتقى "ريادة الأعمال المهنية في إقليم الشمال" الذي تنظمه مؤسسة التدريب المهني، برعاية مدير التدريب المهني في إقليم الشمال المهندس سفيان القضاة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، وعميد الكلية التقنية الدكتور أحمد الردايدة، ونخبة من الرياديين ورواد الأعمال وطلبة الجامعة.

وأكد الزبون أن جامعة جدارا تولي اهتماما خاصا بريادة الأعمال المهنية والتقنية، من خلال برامجها الأكاديمية الحديثة وشراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسة التدريب المهني، مشيرا الى أن إنشاء الكلية التقنية في جامعة جدارا جاء استجابة للتوجه الوطني نحو التعليم التقني وتمكين الشباب بمهارات عملية تفتح أمامهم آفاقا واسعة في سوق العمل.

 
 
