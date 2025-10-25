جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

الوكيل الإخباري- استضافت جامعة جدارا اليوم السبت، ملتقى "ريادة الأعمال المهنية في إقليم الشمال" الذي تنظمه مؤسسة التدريب المهني، برعاية مدير التدريب المهني في إقليم الشمال المهندس سفيان القضاة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، وعميد الكلية التقنية الدكتور أحمد الردايدة، ونخبة من الرياديين ورواد الأعمال وطلبة الجامعة.

