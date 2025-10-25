جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

وأكد الزبون أن جامعة جدارا تولي اهتماما خاصا بريادة الأعمال المهنية والتقنية، من خلال برامجها الأكاديمية الحديثة وشراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسة التدريب المهني، مشيرا الى أن إنشاء الكلية التقنية في جامعة جدارا جاء استجابة للتوجه الوطني نحو التعليم التقني وتمكين الشباب بمهارات عملية تفتح أمامهم آفاقا واسعة في سوق العمل.
