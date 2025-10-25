جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

الوكيل الإخباري- عقدت مؤسسة ولي العهد، خلال ملتقى الصنّاع بنسخته الثانية، السبت، سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية بمشاركة 17 خبيراً ومبتكراً ورائد أعمال، لبحث قضايا الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع الرقمي وريادة الأعمال، ولتبادل الخبرات المحلية والعالمية في هذا الإطار.

اضافة اعلان

وضم الملتقى خمس جلسات نقاشية تفاعلية امتدت على مدار اليوم، إلى جانب جلسات قصيرة ملهمة عبر مساحة ديناميكية غطت مجالات متنوعة.