السبت 2025-10-25 07:37 م
 

جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
 
السبت، 25-10-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مؤسسة ولي العهد، خلال ملتقى الصنّاع بنسخته الثانية، السبت، سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية بمشاركة 17 خبيراً ومبتكراً ورائد أعمال، لبحث قضايا الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع الرقمي وريادة الأعمال، ولتبادل الخبرات المحلية والعالمية في هذا الإطار.

اضافة اعلان

 

وضم الملتقى خمس جلسات نقاشية تفاعلية امتدت على مدار اليوم، إلى جانب جلسات قصيرة ملهمة عبر مساحة ديناميكية غطت مجالات متنوعة.


وجرى خلال الجلسات استعراض عدد من رواد الأعمال والمبتكرين تجاربهم، لتسليط الضوء على التجارب الريادية والمشاريع المبتكرة والتقنيات الناشئة لمدة عشر دقائق لكل منهم، ويهدف هذا الأسلوب إلى إثراء معرفة الحضور وتزويدهم برؤى متنوعة في وقت وجيز، بطريقة تفاعلية وجاذبة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

نقود

اقتصاد محلي ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل العثمان

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

محمد الخشمان

شؤون برلمانية سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان



 
 





الأكثر مشاهدة