جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

وجرى خلال الجلسات استعراض عدد من رواد الأعمال والمبتكرين تجاربهم، لتسليط الضوء على التجارب الريادية والمشاريع المبتكرة والتقنيات الناشئة لمدة عشر دقائق لكل منهم، ويهدف هذا الأسلوب إلى إثراء معرفة الحضور وتزويدهم برؤى متنوعة في وقت وجيز، بطريقة تفاعلية وجاذبة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان
-
جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"
-
الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان
-
اجتماع تحضيري لبعثة المراجعة الدولية للأمان النووي
-
افتتاح المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي في جرش
-
العيسوي: الأردن يمضي في "معركة التحديث" لترسيخ دولة الشفافية وكفاءة المؤسسات
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية أم الرصاص