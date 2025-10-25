الديوان الملكي يعزي آل العثمان

06:48 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء بوفاة خلف هليل الخلف العثمان، رئيس بلدية الخلابات السابق. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة آل العثمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.