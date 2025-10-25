السبت 2025-10-25 07:37 م
 

الديوان الملكي يعزي آل العثمان

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات
العيسوي
 
السبت، 25-10-2025 06:48 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء بوفاة خلف هليل الخلف العثمان، رئيس بلدية الخلابات السابق.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة آل العثمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
