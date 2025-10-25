أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف

ويشمل البرنامج، الذي يستمر حتى 8 تشرين الثاني، عددا من الجولات الترفيهية في باص عمان المكشوف ضمن مسارات متنوعة داخل حدود عمان، بالإضافة الى زيارة حديقة شهداء عمان في منطقة عبدون.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجانب الترفيهي والتعرف على المعالم السياحية والثفافية و العامة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين المشاركات .
يشار الى تنظيم أن هذه الأنشطة، التي تستهدف 200 سيدة، يأتي ضمن الخطة التنفيذية لمشروع "صحتك بقوتك".
