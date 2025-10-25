السبت 2025-10-25 07:37 م
 

افتتاح المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي في جرش

اثار جرش
جرش
 
السبت، 25-10-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في قاعة مجلس محافظة جرش، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي، الذي نظمته جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وأكد أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال العياصرة، أن قضايا المناخ أصبحت محورا أساسيا في اهتمامات العالم، وتشكل مصدر إلهام للفنانين لتقديم أعمال تعبر عن العلاقة بين الإنسان والبيئة، وتوثق التحديات المناخية التي تواجه العالم برؤية فنية مستدامة.


وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت اهتماما بقضايا المناخ، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد دائما أهمية التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ، ودعم مبادرات الشباب المبتكرة في مجالات الزراعة الذكية والطاقة النظيفة والاستدامة المائية.

 
 
