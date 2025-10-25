افتتاح المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي في جرش

الوكيل الإخباري- انطلقت في قاعة مجلس محافظة جرش، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي، الذي نظمته جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وأكد أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال العياصرة، أن قضايا المناخ أصبحت محورا أساسيا في اهتمامات العالم، وتشكل مصدر إلهام للفنانين لتقديم أعمال تعبر عن العلاقة بين الإنسان والبيئة، وتوثق التحديات المناخية التي تواجه العالم برؤية فنية مستدامة.