السبت 2025-10-25 07:38 م
 

سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي

محمد الخشمان
سعادة الكابتن محمد الخشمان
 
السبت، 25-10-2025 06:12 م

الوكيل الإخباري-   عندما اقرأ عن دول يدخل اليها على الناتج القومي الاجمالي مليارات الدولارات من تحويلات المغتربين .

اضافة اعلان


اغار عندما اسافر الى دولة واجد اعداد كبيره من العماله من مختلف دول العالم ولكن اعداد الاردنيين ضئيله وتكاد تكون لا تذكر .


اغار عندما اسمع واقرأ عن دول تدعم صادراتها الوطنيه وتحفزها ليدخل على الناتج القومي الاجمالي مليارات الدولارات ولا نجد لدينا تشجيع حقيقي للصادرات الوطنيه مما يجعل مساهمتها في الاقتصاد الوطني متواضعه


اغار عندما نسمع عن تسهيلات في مجالات الاستثمار المختلفه في معظم دول العالم وخصوصا في الزراعه والتعدين والصناعه والخدمات السياحيه والنقل وغيرها وعلى العكس نرى التسهيلات محدوده لدينا مما يقلل من فرص جلب الاستثمارات المتوسطة والبسيطه


اغار عندما ارى الشراكه والدعم والتسهيلات الممنوحه للقطاع الخاص - المحرك الرئيسي في الاقتصاد في كافة دول العالم ونجد ان بلدنا لا زالت لا تعترف في القطاع الخاص كمورد رئيسي للناتج القومي الاجمالي


استغرب من ان الناتج القومي الاجمالي لدينا لا يتعدى 50 مليار دينار وابحث عن الاسباب وتأتي الصدمة بانشغال الجميع بوضع حلول أنيه وعدم وجود خطط استراتيجيه وضعف في ادارة الموارد الوطنيه بما فيها المصادر الطبيعيه وتوطين الاستثمارات المحليه ودعمها وزيادة الاستهلاك المحلي المستورد بدلا من اعطاء الاولويه للمنتجات الوطنيه بما فيها قطاع الخدمات


بعض من كثير وحتى لا اطيل حمى الله الاردن شعبا وقيادة ووطنا عزيزا كريما صامدا امام مختلف التحديات .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

نقود

اقتصاد محلي ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل العثمان

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

محمد الخشمان

شؤون برلمانية سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان



 
 





الأكثر مشاهدة