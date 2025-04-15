الثلاثاء 2025-04-15 06:36 م
 

اعترافات مصورة في تقرير تلفزيوني للضالعين في المؤامرة ضد الأمن الوطني

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
 
الثلاثاء، 15-04-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن تقريراً تلفزيونياً موثقاً يتضمن اعترافات مصورة خطيرة ، يكشف عن تورط عدد من الأفراد في مؤامرة تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني.اضافة اعلان


وأكد المومني خلال إيجاز صحفي أن هذه الاعترافات تم الحصول عليها من خلال تحقيقات أمنية دقيقة أجرتها الأجهزة المختصة، وتُعتبر خطوة مهمة في كشف خيوط المؤامرة وإحباط مخططاتها.
 
gnews

أحدث الأخبار

حسان يلتقي عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية ويعقد لقاءين مع رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي

أخبار محلية حسان يلتقي عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قبيلة بني حسن تصدر بياناً شديد اللهجة

اعترافات الضالعين بالقضية

أخبار محلية شاهد : فيديو يكشف تفاصيل المخطط ضد الاردن واعترافات الضالعين بالقضية

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دوقره

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دوقره

ل

أخبار محلية الحكومة تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف الأردن

جانب من المؤتمر

أخبار محلية اعترافات مصورة في تقرير تلفزيوني للضالعين في المؤامرة ضد الأمن الوطني

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاج أحمد منصور في ذمة الله



 
 





الأكثر مشاهدة






عاجل