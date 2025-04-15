اعترافات مصورة في تقرير تلفزيوني للضالعين في المؤامرة ضد الأمن الوطني

وأكد المومني خلال إيجاز صحفي أن هذه الاعترافات تم الحصول عليها من خلال تحقيقات أمنية دقيقة أجرتها الأجهزة المختصة، وتُعتبر خطوة مهمة في كشف خيوط المؤامرة وإحباط مخططاتها.
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