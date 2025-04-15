اعترافات مصورة في تقرير تلفزيوني للضالعين في المؤامرة ضد الأمن الوطني

05:06 م

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الوكيل الإخباري- صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن تقريراً تلفزيونياً موثقاً يتضمن اعترافات مصورة خطيرة ، يكشف عن تورط عدد من الأفراد في مؤامرة تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني. اضافة اعلان





وأكد المومني خلال إيجاز صحفي أن هذه الاعترافات تم الحصول عليها من خلال تحقيقات أمنية دقيقة أجرتها الأجهزة المختصة، وتُعتبر خطوة مهمة في كشف خيوط المؤامرة وإحباط مخططاتها.





