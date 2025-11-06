نتنياهو يسعى لورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة

وبحسب الصحيفة، تطالب إسرائيل بأن تشمل ورقة التفاهمات وصيغة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة ونزع سلاح القطاع. وأشارت إلى أن ما تطالب به إسرائيل يشبه وثيقة التفاهمات التي حصلت عليها مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
ووفق التقرير، فإن هدف وثيقة التفاهمات هو إرساء حدود حرية التحرك الإسرائيلي في غزة، إضافة إلى ترسيخ ضمانات أميركية بشأن ما سيحدث إذا فشلت القوة الدولية في نزع سلاح حركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستمنح إسرائيل الضمانات بما يتجاوز التفاهمات مع الدول العربية.
-
أخبار متعلقة
-
عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة
-
إسرائيل تعلن إعفاءً ضريبياً شاملاً للمهاجرين الجدد عام 2026
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
340 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم
-
عمليات هدم واسعة في بلدة قطنّة شمال غرب القدس
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله
-
الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة
-
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين والاحتلال يحتجز جثمانه