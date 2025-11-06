نتنياهو يسعى لورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة

11:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752894 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة. اضافة اعلان





وبحسب الصحيفة، تطالب إسرائيل بأن تشمل ورقة التفاهمات وصيغة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة ونزع سلاح القطاع. وأشارت إلى أن ما تطالب به إسرائيل يشبه وثيقة التفاهمات التي حصلت عليها مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.



ووفق التقرير، فإن هدف وثيقة التفاهمات هو إرساء حدود حرية التحرك الإسرائيلي في غزة، إضافة إلى ترسيخ ضمانات أميركية بشأن ما سيحدث إذا فشلت القوة الدولية في نزع سلاح حركة حماس.



وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستمنح إسرائيل الضمانات بما يتجاوز التفاهمات مع الدول العربية.