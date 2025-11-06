الخميس 2025-11-06 11:38 م
 

نتنياهو يسعى لورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 06-11-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة.اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، تطالب إسرائيل بأن تشمل ورقة التفاهمات وصيغة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة ونزع سلاح القطاع. وأشارت إلى أن ما تطالب به إسرائيل يشبه وثيقة التفاهمات التي حصلت عليها مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ووفق التقرير، فإن هدف وثيقة التفاهمات هو إرساء حدود حرية التحرك الإسرائيلي في غزة، إضافة إلى ترسيخ ضمانات أميركية بشأن ما سيحدث إذا فشلت القوة الدولية في نزع سلاح حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستمنح إسرائيل الضمانات بما يتجاوز التفاهمات مع الدول العربية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يسعى لورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة

ب

طب وصحة طرق بسيطة للتمييز بين زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم

ؤ

طب وصحة الإسعافات الأولية لارتفاع مستوى ضغط الدم

أقوى توهّج لثقب أسود بالتاريخ .. سطوع يعادل 10 تريليونات شمس

منوعات أقوى توهّج لثقب أسود بالتاريخ .. سطوع يعادل 10 تريليونات شمس

ل

عربي ودولي ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

ل

فلسطين عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة

الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية

أخبار محلية الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية

الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"

عربي ودولي الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"



 
 





الأكثر مشاهدة