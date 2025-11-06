اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري

الوكيل الإخباري- نجحت مؤسسة التدريب المهني في تحقيق إنجاز وطني نوعي تمثل في اعتمادها مركزًا إقليميًا دائمًا لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة ضمن التعاون الأردني - السنغافوري، تفعيلا للبند الخاص في الاتفاقية بتنفيذ برامج دولية مهنية وتقنية متخصصة من قبل خبراء سنغافورين، تقدم للقادة العاملين في قطاعات التدريب المهني والتقني والقطاعات ذات الصلة من دول المنطقة.

وفي إطار الاتفاقية التي وُقعت عام 2024، نُفِّذ أول برنامج تدريبي إقليمي متخصّص في الأردن حول الثورة الصناعية الرابعة وإدارة الابتكار، بالتعاون مع برنامج التعاون السنغافوري (SCP) وهيئة التدريب التقني السنغافورية (IPOS International)، وبدعم من وزارة الخارجية في سنغافورة، ضمن برنامج التعاون الآسيوي- الشرق أوسطي (AMED). ويضم هذا البرنامح قادة مشاركين من تسع دول بالإضافة إلى خبراء من سنغافورة وفريق المدربين المختصين في الأردن – مؤسسة التدريب المهني.



واختتمت الدورة التدريبية الإقليمية الأولى لمؤسسة التدريب المهني تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، والقنصل الفخري العام لجمهورية سنغافورة في الأردن دينا جورج إيميل حداد، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من تسع دول من بينهم ممثلون عن الجانب السنغافوري، إضافةً إلى وفد سعودي ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووفد بحريني ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء/ شؤون التطوير والتخطيط الشامل- مكتب نائب رئيس الوزراء، ووفد إندونيسي ممثل عن وزارة التنسيق للشؤون السياسية والأمنية، ووفد من مملكة إسواتيني ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفد من مالاوي ممثل عن مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، ووفد من المالديف ممثل عن مكتب رئيس الجمهورية، ووفد من طاجيكستان ممثل عن وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة، إضافة الى متدربين أردنيين، وجرى تسليم الشهادات للمشاركين الذين استكملوا أعمال الدورة.



وقال البكار، إن اعتماد مؤسسة التدريب المهني كمركز إقليمي للتدريب المشترك يعكس الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم للمستقبل.



ويجسد هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في قدرات مؤسساتنا الوطنية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة في مجالات التدريب والتكنولوجيا والابتكار على مستوى الإقليم."



من جانبها، أعربت القنصل الفخري لجمهورية سنغافورة في الأردن دينا جورج إيميل حداد عن فخرها بالشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أن اختيار الأردن ليكون مقراً دائماً لتنفيذ هذه البرامج التدريبية يؤكد ما يتمتع به من كفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على نقل المعرفة وتبادل الخبرات. "ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع مؤسسة التدريب المهني لتعزيز التعليم التطبيقي والابتكار في المنطقة".



وأكد الدكتور الغرايبة، أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة مؤسسة التدريب المهني وقدرتها على المتابعة الحثيثة لاتفاقيات التعاون المشتركة مع الدوليين وتقديم قيمة مضافة تعكس مدى جودة ومهنية واحترافية الجانب الأردني في إدارة برامج تدريبية متعددة الجنسيات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المؤسسة ماضية في تحديث مناهجها التدريبية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والابتكار بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويؤهل الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.