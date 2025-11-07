فائدة غير متوقعة للمشي

وأفادت مجلة Neuroscience بأن فريقا من الباحثين من الصين وألمانيا، بقيادة لييو تساو من جامعة تشجيانغ وباربرا هاندل من جامعة فورتسبورغ، أجرى دراسة لمعرفة تأثير المشي على حاسة السمع لدى الإنسان وكيفية معالجة الدماغ للأصوات أثناء الحركة. وأظهرت النتائج أن المشي يعزز استجابة الدماغ للأصوات.
خلال التجربة، ركب الباحثون أجهزة تخطيط كهربائي للدماغ على رؤوس المتطوعين، وطلبوا منهم السير على مسار على شكل رقم "8" أثناء الاستماع لترددات مختلفة في الأذن اليمنى واليسرى. وتبين أن الدماغ يتفاعل بشكل أفضل مع الأصوات أثناء المشي، وأنه يعزز إدراك الصوت من الجهة التي يتحرك نحوها الشخص؛ على سبيل المثال، عند الانعطاف إلى اليمين، تزداد استجابة الدماغ للإشارات القادمة من الأذن اليمنى.
ويعتقد العلماء أن الدماغ يقوم بإعادة ضبط حاسة السمع ديناميكيا اعتمادا على الحركة، بهدف تحسين التوجيه في البيئة والتفاعل بسرعة أكبر مع الأصوات المفاجئة. وقد يساهم هذا الاكتشاف في تطوير تقنيات مستقبلية للملاحة والسمع.
