أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام

ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك، أُقيمت فعالية التوزيع على مدار 4 أيام؛ يومين في صالة المريغة ببلدية المريغة، ويومين في صالة معان بقاعة الهلال الأحمر الأردني، وذلك بمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن/معان، الذين ساهموا في تنظيم عملية التوزيع ومتابعة التحضيرات.
وتمكَّن بنك الملابس الخيري خلال الفعالية، من توزيع 20,938 قطعة من الملابس والأحذية على 3,382 فرداً من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 643 أسرة عفيفة، وذلك ضمن الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية وأسر الأيتام.
وتأتي هذه المبادرة بما ينسجم مع رسالة البنك في دعم الفئات الأقل حظاً وتأمين احتياجاتها من الملابس والأحذية المناسبة، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء.
