الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- فاز الجناح الأردني الذي شاركت به وزارة السياحة والآثار ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، في معرض سوق السفر العالمي 2025، بجائزة "أفضل تصميم جناح على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، أشاد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بفوز الجناح الأردني بهذه الجائزة، والتي تؤكد تميز المنتج السياحي الأردني في عيون زوار المعرض، حيث يعكس الجناح بدوره الإرث الحضاري والتاريخي الفريد للأردن.



وجذب الجناح الأردني، أنظار الزوار والحضور بتصميم بوابة جرش، والمعبر عن اللمسات الثقافية الأردنية الأصيلة، مقدما تجربة بصرية فريدة، وأجواء تفاعلية تبرز المناطق السياحية الشهيرة في المملكة، مثل مدينة البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.