الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، أشاد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بفوز الجناح الأردني بهذه الجائزة، والتي تؤكد تميز المنتج السياحي الأردني في عيون زوار المعرض، حيث يعكس الجناح بدوره الإرث الحضاري والتاريخي الفريد للأردن.
وجذب الجناح الأردني، أنظار الزوار والحضور بتصميم بوابة جرش، والمعبر عن اللمسات الثقافية الأردنية الأصيلة، مقدما تجربة بصرية فريدة، وأجواء تفاعلية تبرز المناطق السياحية الشهيرة في المملكة، مثل مدينة البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.
ويشارك في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام للمرة الخامسة والثلاثين ويجمع أكثر من 4 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة، نحو 45 ألفاً من رواد قطاع السياحة والسفر في العالم، حيث يُعد منصة عالمية للتعريف بالوجهات السياحية وتعزيز التعاون بين الوزارات وهيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.
