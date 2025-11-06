الخميس 2025-11-06 09:36 م
 

الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط

ب
جانب من الجناح الأردني
 
الخميس، 06-11-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري- فاز الجناح الأردني الذي شاركت به وزارة السياحة والآثار ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، في معرض سوق السفر العالمي 2025، بجائزة "أفضل تصميم جناح على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

اضافة اعلان


وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، أشاد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بفوز الجناح الأردني بهذه الجائزة، والتي تؤكد تميز المنتج السياحي الأردني في عيون زوار المعرض، حيث يعكس الجناح بدوره الإرث الحضاري والتاريخي الفريد للأردن.


وجذب الجناح الأردني، أنظار الزوار والحضور بتصميم بوابة جرش، والمعبر عن اللمسات الثقافية الأردنية الأصيلة، مقدما تجربة بصرية فريدة، وأجواء تفاعلية تبرز المناطق السياحية الشهيرة في المملكة، مثل مدينة البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.


ويشارك في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام للمرة الخامسة والثلاثين ويجمع أكثر من 4 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة، نحو 45 ألفاً من رواد قطاع السياحة والسفر في العالم، حيث يُعد منصة عالمية للتعريف بالوجهات السياحية وتعزيز التعاون بين الوزارات وهيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات

عربي ودولي موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات

ل

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل البطالة إلى 2.2 بالمئة

ل

أخبار محلية اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري

ارشيفية

خاص بالوكيل "الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً

ا

أخبار محلية أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

ب

أخبار محلية الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط

ا

أخبار محلية ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي



 
 





الأكثر مشاهدة