ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى بيت مأدبا الثقافي مساء اليوم الخميس، مهرجانه السنوي "دورة الأديب غالب هلسا" وذلك تحت شعار "مأدبا الفسيفساء حاضرة الفكر والثقافة العربية".

وقال رئيس الملتقى فوزان الحوراني، إن الملتقى يحرص على إقامة مهرجانه السنوي في مأدبا لإلقاء الضوء على المثقفين والأدباء والتعريف بإنتاجهم الأدبي، مشيرًا أنه حرص على إحياء ذكرى الأديب الراحل غالب هلسا ابن مأدبا، وكذلك الاحتفال بالشاعر سعيد يعقوب وإنتاجه الشعري الغزير الذي وصل إلى 36 ديوانًا شعريًا.



وقدمت الأديبة نوال القصار، قراءة في حياة الروائي الراحل غالب هلسا المولود في ماعين عام 1932 وتوفي عام 1986 وكتب الرواية والقصة القصيرة وتم إعادة طباعة أعماله الروائية عام 2012 بمبادرة من رابطة الكتاب الأردنيين.



وقدم الكاتب الدكتور عبدالله الرضاونة رصدًا للحركة الثقافية والاجتماعية في محافظة مأدبا خلال القرن الماضي وجمعها في كتابين الأول من 400 صفحة وآخر من 350 صفحة تتناول شخصيات ومواقف وحراك كان شاهدًا عليها، مركزًا على الفكر القومي والعروبي والإنساني في مأدبا.



وقدم الشعراء شفيق العطاونة وأحمد ال أحمد وإيمان زيادة وعدنان أبو شنار عددًا من قصائدهم الشعرية، فيما تم عرض لوحات فنية للفنانة التشكيلية ملك الشوابكة.