سوريا .. القبض على العميد المقداد الذي شارك بالهجوم على درعا 2018 - صورة

الجمعة، 07-11-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس، القبض على عميد سابق في كلية الدفاع الجوي بمحافظة حمص خلال حكم النظام البائد، "متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظة".اضافة اعلان


وقالت الداخالية السورية في بيان لها: "عملية أمنية محكمة نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا، بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم صالح عوض المقداد، الذي كان يشغل سابقا رتبة عميد في كلية الدفاع الجوي بمحافظة حمص خلال حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظة".

وأضاف البيان: "أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في المشاركة إلى جانب المجرم سهيل الحسن في الحملة العسكرية التي نفّذت عام 2018 ضد أبناء محافظة درعا، حيث شارك في تخطيط وتنفيذ هجمات طالت مناطق سكنية وأماكن عامة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين".

وذكرت الوزارة أنه "تمت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".


Image1_112025704426282618498.jpg

