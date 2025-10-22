الأربعاء 2025-10-22 11:33 م
 

الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي

الأربعاء، 22-10-2025 10:56 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء اليوم، وزير خارجية الاتحاد السويسري إيغنازيو كاسيس، في اجتماعٍ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكّد الوزيران الحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإزالة كلّ القيود أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية التوجّه نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وصولًا إلى أفقٍ سياسيٍّ حقيقيٍّ يفضي إلى إطلاق جهدٍ فاعلٍ لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حلّ الدولتين.

وبحث الصفدي وكاسيس مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

واتفق الصفدي وكاسيس على مواصلة التنسيق وإدامة العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
 
 
