البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لوكالة الأونروا

الوكيل الإخباري- أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مثمنًا الدور الإنساني الذي تضطلع به رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التضييقية وحملات التضليل الإعلامي ضدها.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع مدير وكالة "الأونروا" مارك لاسواوي، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.



وأكد اليماحي، أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، وأن استمرار عملها يعد ضرورة ملحّة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.



وأوضح، أن البرلمان العربي يواصل جهوده لحث الدول التي أوقفت تمويلها للوكالة على استئناف دعمها المالي للمنظمة، مشيرًا إلى لقائه الأخير مع رئيس البرلمان السويدي الذي تعهد بالضغط على حكومة بلاده لاستئناف التمويل، معتبرًا أن وقف الدعم يخالف القانون الدولي.



كما لفت إلى أن البرلمان العربي وجّه نداءً رسميًا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي دعا فيه الدول الأعضاء إلى استئناف تمويل الوكالة ودعم دورها الإنساني الحيوي.



وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الجهد لا يمكن أن يتم بمعزل عن "الأونروا"، باعتبارها الجهة الأممية الأقدر على تنفيذ هذه المهام ميدانيًا، والأكثر فهمًا لطبيعة الأوضاع داخل قطاع غزة.



كما كشف عن اتفاق مبدئي مع رئيسة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية على تنظيم فعالية برلمانية دولية مشتركة بمشاركة وكالة "الأونروا" والاتحاد البرلماني الدولي، لتوجيه نداء عالمي موحد لدعم الوكالة وتعزيز دورها الإنساني في فلسطين.



من جانبه، أشاد لاسواوي بتحركات البرلمان العربي لحث السويد على استئناف تمويلها للمنظمة، مؤكدًا حرص الوكالة على التعاون مع البرلمان العربي لإبراز دورها الإنساني والحياتي للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن خدماتها رغم محدوديتها تبقى شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

